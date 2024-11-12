Ингосстрах Банк представляет ИнгоКарту в новом дизайне

Ингосстрах Банк запускает линейку банковских карт с обновленным дизайном. В нем отражены ключевые элементы фирменного стиля, сделан акцент на рост и развитие возможностей для клиентов. Новый стиль демонстрирует преемственность, сохраняя верность узнаваемому графическому элементу – кругу, символу устойчивости и надежности. Обновленный визуальный образ передает настроение легкости и позитивных изменений, основанных на простоте и выгоде для клиентов.

Изменения коснулись не только внешнего облика платежных карт. Ингосстрах Банк также обновил названия, связав их с брендом и Инго Экосистемой от «Ингосстраха». Теперь каждая ИнгоКарта вписана в целостную концепцию и визуально поддерживает коммуникационную платформу «Просто выгодно».

Новая линейка представлена дебетовой и кредитной ИнгоКартой, а также их версиями в премиальном пакете. Срок действия каждой карты теперь увеличен до 10 лет.

«Ингосстрах Банк активно растет в розничном бизнесе. В этом году мы дополнили продуктовую линейку кредитными картами и запустили премиальное банковское обслуживание. Многие клиенты Ингосстрах Банка используют одновременно несколько наших карт и получают максимально возможную прибыль. Карты в новом дизайне теперь связаны между собой новыми и современными элементами фирменного стиля», – отметил Роман Силаев, директор департамента маркетинга и внешних коммуникаций Ингосстрах Банка.

Карты с новым дизайном уже доступны для заказа во всех каналах обслуживания. Оставить заявку на карту можно на сайте Ингосстрах Банка. Действующие клиенты Ингосстрах Банка могут заказать карту в мобильном приложении или интернет-банке.