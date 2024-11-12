Рост вкладов населения в 2024 году достиг максимума за 14 лет

Средний размер вклада физических лиц в период с января по сентябрь 2024 года составил 583 тысячи рублей, при этом учитываются только счета с остатком более 10 тысяч рублей, сообщает Frank Media со ссылкой на данные Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

По сравнению с концом 2023 года этот показатель вырос на 21%. Общая сумма вкладов населения достигла 51,6 триллиона рублей, что составляет 73,6% от общего объема вкладов. С начала года эта цифра увеличилась на 14,8%.

Что касается юридических лиц, то средний размер их депозитов снизился на 21% по сравнению с прошлым годом и составил 4,6 миллиона рублей. Наибольший прирост показали депозиты в диапазоне от 3 до 10 миллионов рублей – они выросли на 26% по объему и на 27,4% по числу вкладчиков. Доля таких вкладов с начала года увеличилась на 1,4 процентного пункта, составив 15,6%.

Вклады размером от 1,4 до 3 миллионов рублей и свыше 10 миллионов рублей также продемонстрировали значительный рост: на 20,3% и 19,1% по сумме и на 22,5% и 24,9% по количеству вкладчиков соответственно. Депозиты от 1 до 1,4 миллиона рублей увеличились на 12,5% по объёму и на 12,9% по количеству клиентов. Вклады менее 1 миллиона рублей выросли на 3,1% в объеме и на 6,1% — по числу владельцев.

Наиболее значительную часть рынка составляют вклады свыше 10 миллионов рублей — на них приходится 31,1% всех розничных вкладов.

Общая сумма застрахованных банковских вкладов на 1 октября 2024 года составила 70,1 триллион рублей, увеличившись за девять месяцев на 16,6%. АСВ отмечает, что такие темпы роста вкладов являются рекордными за последние 14 лет, чему способствуют высокие банковские проценты по депозитам и увеличение доходов населения.

На фоне роста ключевой ставки банковские эксперты ожидают продолжения тренда на рост объема депозитов до конца года. «Снижения спроса на вклады мы точно не ожидаем: клиенты перекладывают свои депозиты снова и снова. До конца этого года рублевый портфель на рынке, по нашим ожиданиям, вырастет на 29%, что станет новым рекордом для России», – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.