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Муниципальные предприятия Иркутска станут акционерными обществами с 2025 года

С 1 января 2025 года муниципальные предприятия «Иркутскавтотранс», «Иркутскавтодор», «Горзеленхоз», «Ритуал», «БТИ», «Иркутская аптека», «Комбинат питания» и «Центральный рынок» должны пройти процедуру акционирования. Это связано с требованиями федеральных законов «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и «О защите конкуренции», контроль за исполнением которых осуществляет Федеральная антимонопольная служба.

Реорганизация затронет все муниципальные унитарные предприятия страны, поскольку ранее аналогичные изменения произошли в крупных государственных структурах. Согласно законодательству, МУПы должны быть ликвидированы или преобразованы до 1 января 2025 года.

Мэр Иркутска Руслан Болотов подчеркнул, что администрация города намерена сохранить профиль этих предприятий, учитывая их важную роль в социальной сфере и влиянии на качество жизни горожан. Несмотря на неоднократные обращения в Государственную Думу, процесс реорганизации необходимо завершить в установленные сроки. При этом городское руководство гарантирует сохранение рабочих мест и контроль над имуществом предприятий.

После акционирования 100% акций каждого нового акционерного общества останутся в муниципальной собственности. Для управления предприятиями будут созданы общие собрания акционеров и советы директоров, включающие депутатов Думы Иркутска и сотрудников администрации. Также планируется ежегодный аудит финансовой деятельности обществ.

Некоторые предприятия, такие как «Водоканал», «Иркутскгортранс» и «ТеплоЭнергоСервис», исключаются из процесса реорганизации согласно федеральным нормам. Предприятия, которые не пройдут акционирование до 2025 года, могут быть ликвидированы по инициативе Федеральной антимонопольной службы через суд.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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