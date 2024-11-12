Новости

Дифтарифы в Иркутской области 2024, последние новости
«В Москве, видимо, не понимают: у нас газа нет». Девелопер – о новых энерготарифах
Кобзев предлагает запретить майнинг в Иркутской области
«У нас в Сибири, в отличие от Краснодарского края, не три месяца зимы»
Все материалы сюжета

Реконструкция очистных сооружений в Иркутске выходит на финишную прямую

На канализационных очистных сооружениях правого берега в Иркутске завершается финальный этап реконструкции, который включает обновление трубопроводов для сброса очищенных сточных вод. Объект был проверен Парламентской группой контроля под руководством Жанны Рябцевой, а результаты представил мэр города Руслан Болотов вместе с руководством МУП «Водоканал».

Жанна Рябцева отметила масштаб выполненных работ, включая модернизацию вторичных отстойников, блоков аэротенков, насосных станций и других объектов. Она подчеркнула, что подход к реконструкции был основательным, и объект уже функционирует.

Работы начались в 2016 году в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» и финансировались из разных уровней бюджета на сумму более 15,2 млрд рублей. За восемь лет сооружения были практически полностью перестроены, и завершение реконструкции запланировано на декабрь текущего года. После модернизации пропускная способность очистных сооружений увеличится со 130 до 220 тысяч кубометров в сутки.

Руслан Болотов подчеркнул, что система очистки воды в Иркутске стала одной из лучших в России благодаря поддержке на федеральном и региональном уровнях и участию в национальном проекте «Экология». Очистные сооружения правого берега теперь представляют собой современный комплекс, соответствующий мировым стандартам, где вода проходит несколько ступеней очистки, включая механическую, биологическую доочистку и обеззараживание ультрафиолетовыми лампами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Прогнозы 2025
«Ждём массовых банкротств компаний». Эксперт – о ключевой ставке и экономике
Эксперт БКС: Рынок акций ждёт неприятных сюрпризов до конца года
«Это не кризис, это норма» – эксперт об экономике России
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес