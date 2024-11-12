Реконструкция очистных сооружений в Иркутске выходит на финишную прямую

На канализационных очистных сооружениях правого берега в Иркутске завершается финальный этап реконструкции, который включает обновление трубопроводов для сброса очищенных сточных вод. Объект был проверен Парламентской группой контроля под руководством Жанны Рябцевой, а результаты представил мэр города Руслан Болотов вместе с руководством МУП «Водоканал».

Жанна Рябцева отметила масштаб выполненных работ, включая модернизацию вторичных отстойников, блоков аэротенков, насосных станций и других объектов. Она подчеркнула, что подход к реконструкции был основательным, и объект уже функционирует.

Работы начались в 2016 году в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» и финансировались из разных уровней бюджета на сумму более 15,2 млрд рублей. За восемь лет сооружения были практически полностью перестроены, и завершение реконструкции запланировано на декабрь текущего года. После модернизации пропускная способность очистных сооружений увеличится со 130 до 220 тысяч кубометров в сутки.

Руслан Болотов подчеркнул, что система очистки воды в Иркутске стала одной из лучших в России благодаря поддержке на федеральном и региональном уровнях и участию в национальном проекте «Экология». Очистные сооружения правого берега теперь представляют собой современный комплекс, соответствующий мировым стандартам, где вода проходит несколько ступеней очистки, включая механическую, биологическую доочистку и обеззараживание ультрафиолетовыми лампами.