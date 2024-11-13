Создание инфраструктуры для проекта «Пять морей и озеро Байкал» обсудили в Минстрое России

Заместитель министра строительства РФ Юрий Гордеев обсудил с представителями Правительства Иркутской области во главе с заместителем Председателя Правительства региона Русланом Ситниковым вопросы создания инфраструктуры в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». Особое внимание уделено подготовке документов для инженерных коммуникаций, включая системы водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, а также проектам, связанным с развитием туристических зон на озере Байкал.

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Напомним, в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» реализуется совместный проект Иркутской области и Республики Бурятия «Волшебный Байкал». На территории Иркутской области он включает в себя два пространства – туристскую территорию «Байкальская слобода» вблизи посёлка Тальцы Иркутского района и особую экономическую зону туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» на южном берегу озера.

– Для обеспечения деятельности туристско-рекреационного кластера «Байкальская слобода» готовим необходимые документы на создание инженерной инфраструктуры – систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, – а также для участия в отборах на получение федерального финансирования, в том числе в рамках национальных проектов. Ведется работа по проектированию централизованного канализационного коллектора, мощность которого будет учитывать необходимые мощности туристских инвестиционных проектов, реализуемых совместно с АО «Корпорация Туризм.РФ» и перспективной жилой застройки по Байкальскому тракту, – отметил Руслан Ситников.

Зампред Правительства Приангарья сообщил, что в адрес корпорации «Туризм.РФ» направлены необходимые документы и расчёты для создания причальной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта на туристской территории «Байкальская слобода», а также дорожной сети с ливневой канализацией. Получен ответ о предварительном согласовании.

Продолжается также проектирование и строительство улично-дорожной сети и сетей электроснабжения для развития особой экономической зоны «Ворота Байкала».