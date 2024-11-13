Сильной девальвации рубля до конца года не ожидаем – аналитики

На 12 ноября объявленный ЦБ курс USD/RUB составляет 97,9550. На прошлой неделе во вторник курс Банка России составлял 97,5499. Таким образом, за неделю официальный курс подрос ещё на 0,4%., отмечает Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам»:

– Победа Трампа в президентской гонке действительно сильно укрепила доллар США. Вместе с тем, мы увидели, что против рубля доллар ослаб. На фоне выборов в США USD/RUB продемонстрировал достаточно сильное падение и протестировал отметку ниже 96 руб. (на OTC). Таким образом, рынок позитивно отреагировал на возможность выхода конфликта на переговорный трек.

По нашему мнению, о какой-либо конкретике говорить пока достаточно рано. Частичное смягчение санкционной политики со стороны тех же США может занять достаточно продолжительное время. Также определенное время может занять и восстановление разрушенных логистических цепочек поставок российского экспорта. Соответственно, вряд ли произойдет сиюминутное улучшение сальдо российского торгового баланса (если оно вообще произойдет).

Вместе с тем, сама риторика команды Трампа уже вызывает волну новостей о первоначальных контактах между президентами стран, что добавляет волатильности на рынки.

То же самое происходит, кстати, и со ставкой Банка России. Беспрецедентные рестрикционные монетарные меры со стороны регулятора и обсуждения эффективности начинают приводить к появлению fake-news в информационном пространстве о сроках начала разворота монетарной политики. Так, якобы на встрече главы Банка России Э. Набиуллиной с фракцией КПРФ глава регулятора пообещала начать снижение ставки уже в марте следующего года. На самом же деле ЦБ РФ отлично отдает себе отчет, что подобная риторика просто недопустима, поскольку нивелирует сам эффект от высокой ставки. Мы считаем, что подобные вбросы, которые Банк России официально опровергает, могут также влиять на решения по уровню «ключа», т.к. в определенном смысле искажают коммуникацию ЦБ с агентами.

На прошлой неделе Банк России опубликовал Резюме обсуждения по итогам последнего заседания (далее Резюме). Одним из рассматриваемых регулятором вариантов было повышение ставки до 22%, т.е. сразу на 300 bp. В соответствии с нашим анализом Резюме, вероятность того, что ставка будет повышена и на последнем заседании в текущем году, остается достаточно высокой. Выбор между повышением на 100 bp (до 22%), либо же на 200 bp (до 23%) во многом зависит от траектории инфляции, которая, кстати, начала замедляться.

Так, на неделе с 29.10 по 05.11 рост цен составил 0,19% vs. 0,27% неделей ранее. В годовом выражении рост инфляции составил 8,53%.

Пока что статистика говорит о большей вероятности умеренного ужесточения, т.е. повышения ключа до 22%. Кроме этого, мы видим, что регулятор начал активно применять и иные меры монетарного воздействия: с февраля повышается антициклическая надбавка к нормативам достаточности капитала (0,25% от активов, взвешенных по риску с февраля и 0,5% от активов с 01.07.2025), а в первом полугодии 2025 г. регулятор готовится повысить надбавки к коэффициентам риска по кредитам крупных компаний с высокой долговой нагрузкой.

Между тем, ограничительная ДКП будет продолжать поддерживать курс российской валюты. В своем Обзоре рисков финансовых рынков Банк России отмечает, что повышение с 28 октября ключевой ставки Банка России окажет сдерживающее влияние на импорт, что будет способствовать поддержке рубля. Между тем, высокая ставка способствует также и росту привлекательности рублевых депозитов. В обзоре Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм ДКП регулятор отмечает, что годовой прирост портфеля рублевых средств населения в банках составил 30,9%, сохранившись вблизи значения прошлого месяца (30,8%).