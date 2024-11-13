74% иркутян ушли с последнего места работы по собственному желанию

Аналитики hh.ru провели опрос среди соискателей и выяснили, по какой причине они уволились с последнего места работы. Оказалось, что доля россиян, которые написали заявление «по собственному», достигла максимальной отметки за последние десять лет. Добавим, что подобное исследование эксперты hh.ru проводят ежеквартально, начиная с 2015 года. Участие в опросе регулярно принимают не менее 10 тысяч соискателей.

По данным за 4 квартал 2024 года, сразу 76% опрошенных российских соискателей уволились с последнего места работы по собственному желанию. Еще в третьем квартале доля таких респондентов составляла 69%, год назад – 67%. Сегодня доля россиян, которые решили сменить работодателя сами, без воздействия внешних причин, находится на максимальном уровне за всю историю наблюдений – то есть, с 2015 года включительно. На самом низком уровне показатель находился в 3 квартале 2020 года, тогда лишь 46% соискателей рассказали, что ушли по собственному желанию.

В Иркутской области в 4 квартале 74% соискателей сообщили о том, что они уволились с последнего места работы по собственному желанию, и по сравнению с предыдущими замерами (в 3 кв. 2024) доля таких ответов выросла на 1% (с 73%).

В свою очередь, на минимальном за последние два года уровне сегодня находится доля тех российских соискателей, кого уволили по сокращению штата (всего 6%), а также в связи с реорганизацией компании (лишь 5% опрошенных назвали этот вариант). Увольнения в связи с сокращением штата чаще всего фиксировались во 2 квартале 2015 года, а также во 2 и 3 кварталах 2020 года – по 20% соискателей тогда рассказали, что их сократили на работе. В Иркутской области данные показатели находятся на уровне 3% (сокращение штатов) и 4% (реорганизация компании).

Согласно опросу за 4 квартал 2024 года, чаще всего по собственному желанию увольняются юристы (81%), работники спорта и бьюти-индустрии (80%), менеджеры по продажам (79%), а реже всего – охранники, специалисты по безопасности (61%), домашний, обслуживающий персонал (66%) и топ-менеджеры (68%).

Под сокращение штата чаще всего попадают специалисты из профессиональных сфер «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (16%), а также «Информационные технологии» и «Добыча сырья» (по 10%). Реже всего это происходит в сфере спорта и красоты (2%).

«Для привлечения персонала современные работодатели применяют разные инструменты, среди которых и увеличение зарплатного предложения, и попытки заинтересовать сотрудников конкурентов. Как показал опрос облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix, 67% работодателей прибегают к прямому хантингу кандидатов. Это, а также разнообразие привлекательных вакансий на открытом рынке труда и привлекательные условия способствуют тому, что люди начинают смелее покидать «насиженные места» и переходить из компании в компанию», — отмечает Марина Хадина, директор по развитию CRM для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru).