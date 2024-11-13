Стагфляция, неплатежи, банкротства и «обвал» инвестиций – экономисты о влиянии жёсткой ДКП на экономику

В результате действий ЦБ экономика России оказалась фактически поставлена перед угрозой стагфляции — то есть одновременной стагнации (или спада) и высокой инфляции. Такое мнение высказали экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в аналитической записке «О рисках стагфляции в российской экономике», пишет РБК.

По прогнозу экспертов ЦМАКП, ситуация может развиваться по сценарию «шока со спадом производства» с высоким потенциалом корпоративных банкротств и разрастанием неплатежей. При этом обуздать инфляцию повышением ставки, как планирует ЦБ, похоже, в полной мере не удастся, — из-за роста «квазипроцентных платежей» и конъюнктурных факторов, считают они.

«Можно констатировать, что эта политика (денежно-кредитная. — РБК) лишь ограниченно эффективна в отношении снижения инфляции — но несет недопустимо высокие риски провоцирования рецессии и разбалансировки процессов воспроизводства в реальном секторе, особенно в низкорентабельных секторах и секторах с длительными сроками реализации проектов (прежде всего, в машиностроении)», – резюмируют в ЦМАКП.

О «сюрпризах» экономики предупреждают и другие аналитики. «Ждём массовых банкротств компаний, экономика разбалансирована, причина – в несогласованности действий ЦБ и правительства» ,– такое мнение озвучил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. Он считает, что повышение ключевой ставки до 21% «отнимет» в следующем году около 0,5 процентных пункта у роста ВВП и около 1 п. п. у динамики инвестиций. Он поясняет, предприятия, работающие на оборонку, будут брать кредиты под любые проценты. «Предприятиям надо просто выживать, чтобы обеспечить оборотные средства, зарплату. У кого-то, к несчастью или к счастью, есть гособоронзаказ, но теперь это уголовная ответственность за его невыполнение, поэтому они возьмут кредит и по ставке 20–30%, чтобы не сесть в тюрьму», – отметил он.

О возможных проблемах бизнеса с обслуживанием кредитов говорит и эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин. По его мнению, «российский рынок по индексу Мосбиржи должен стоить в 1,5-2 раза дороже текущих уровней», но сейчас «наш рынок могут ждать неприятные сюрпризы из корпоративного сектора». «Всё больше ходят слухи о возможных банкротствах компаний из-за завышенных процентных ставок, которые не позволят обслуживать долги. Именно риски кредитного качества стали причиной снижения котировок во флоутерах корпоративных облигациях с плавающим купоном. Это, в свою очередь, может ударить по прибыльности банковского сектора, так как придётся больше прибыли отчислять в резервы», – резюмирует эксперт БКС.

Ранее Банк России зафиксировал перегрев на рынке корпоративного кредитования. «Корпоративное кредитование до сих пор растет годовым темпом больше 20%, и видим, что существенная часть компаний, отраслей оказалась не очень чувствительной к нашей процентной ставке», – заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. В сентябре банковский корпоративный портфель вырос на 2% (это более 1,5 трлн руб.) и превысил 84 трлн руб. За девять месяцев этого года корпоративный портфель банков вырос почти на 15%, это более 10 трлн руб, говорится в обзоре Банка России.