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Трамп выдвинул на пост министра обороны телеведущего телеканала Fox Пита Хегсета

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Хагетс служил в Афганистане, Ираке и в Гуантанамо на Кубе. Телеведущим он стал в 2014 году. Об этом пишет американское издание Politico.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост главы Пентагона соведущего программы «Fox & Friends Weekend» на телеканале Fox ветерана Пита Хегсета.

«Пит жесткий, умный и искренне верит в то, что Америка превыше всего. С Питом во главе враги Америки будут предупреждены – наши вооруженные силы снова станут великими, и Америка никогда не отступит», – говорится в заявлении Трампа, в котором он объявил о своем выборе во вторник вечером.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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