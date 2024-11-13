«Школа горняка» для сотрудников Эн+ впервые прошла в Иркутске

Работники шести филиалов угольного дивизиона Эн+ собрались в Иркутске, чтобы пройти обучение в «Школе горняка». Это мероприятие организовано впервые как часть программы по повышению компетенций специалистов угольного бизнеса. Основанный Олегом Дерипаской холдинг Эн+ ежегодно обучает по различным образовательным программам молодых специалистов, работающих в компании.

«Школа горняка» собрала пять команд из четырех регионов страны, среди них сотрудники угольных предприятий Эн+, расположенных в Иркутской области, Красноярском и Забайкальском краях, а также в Республике Тыва. В течение двух дней они боролись за звание лучших в решении бизнес-кейсов, мастерстве вести переговоры и в творческих номерах.

– Такие мероприятия – хороший импульс для карьерного роста. Для наших сотрудников это не только место для коммуникаций, но и образовательная площадка, где в форме игры молодые люди учатся новому. А для нас, руководителей, это своего рода бизнес-инкубатор, где озвучиваются новые идеи, находятся нестандартные решения текущих задач. Возможно, на первый взгляд они покажутся нереальными, однако, уверена, дадут почву для развития инновационного подхода в производственной деятельности, – поделилась своим впечатлением директор по персоналу Востсибугля Оксана Васина.

– Наша первая «Школа горняка» собрала специалистов из разных профессий. Однако всех нас объединяет трудовая цель – повышение эффективности угольных предприятий. И ее достижение зависит в первую очередь от слаженности работы разных подразделений. Результат данного обучения – это и командообразование, и умение мыслить за пределами только своих текущих задач, и навыки выстраивания стратегии и взаимоотношений. Думаю, следующая «школа» соберет еще больше желающих, – говорит председатель молодежных советов Востсибугля Святослав Педченко.