Все предприятия Эн+ получили паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2024-2025

Все тепловые и гидроэлектростанции, входящие в российский энергохолдинг Эн+, получили паспорта готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов. Соответствующие документы подписаны заместителем министра энергетики РФ Евгением Грабчаком.

Энергетические предприятия Эн+ вошли в приказ Министерства энергетики РФ «О результатах оценки готовности субъектов электроэнергетики в отопительный сезон 2024-2025 годов». В рамках подготовки к зимнему сезону на всех энергообъектах Эн+ создан запас материально-технических ресурсов и оборудования, необходимый для надежного прохождения отопительного сезона. Кроме того, на всех предприятиях прошли тренировки оперативного персонала по отработке действий при ликвидации аварий в условиях низких температур и дополнительные инструктажи по особенностям работы в условиях зимнего максимума нагрузок.

Получение паспортов Минэнерго России подтверждает, что электростанции, электрические и тепловые сети, а также гидроэлектростанции Эн+ готовы к работе в условиях низких температур. Модернизация, техническое перевооружение и тщательная сезонная подготовка оборудования являются одними из основных принципов работы основанного Олегом Дерипаской энергохолдинга.

— От надежности работы оборудования на станциях Эн+ зависит энерго- и теплоснабжение миллионов потребителей Сибири — жителей региона, предприятий, социальных объектов. Зимний период в жилищно-коммунальной сфере — это всегда испытание, поэтому мы делаем все от нас зависящее, чтобы максимально надежно подготовить к отопительному сезону оборудование и персонал, материальные запасы. Получение паспортов готовности это подтверждает, — генеральный директор Эн+ Владимир Колмогоров.