Вайб нестандартных путешествий. Услышать себя в гармонии природы и искусства

Современному путешественнику нужны уникальные впечатления, а не набор стандартных объектов и локаций. В этом уверена команда премиального туроператора по Байкалу и Восточной Сибири НУУР 1642, поэтому создаёт для своих клиентов неординарные авторские туры, в которых воплощает в жизнь самые актуальные тренды мировой туриндустрии. Один из таких продуктов – путешествие «Услышать себя» в ленд-арт парк «Тужи» – на родину известного скульптора Даши Намдакова. В чём заключается особенность этого тура – читайте в нашем материале.

Ленд-арт парк «Тужи». Фото: Илья Киселёв

В мировом тренде

Что нужно человеку для того, чтобы услышать себя? На этот вопрос есть разные варианты ответов, и один из них можно получить, если отправиться на выходные дни в так называемый мини-ретрит тур в парк «Тужи» – природное пространство, гармонично наполненное скульптурами Даши Намдакова и работами других мастеров.

– Как премиальный туроператор, мы всегда предлагаем клиентам нестандартные решения, создаем «изюминку» путешествия, наполняем его положительными эмоциями и впечатлениями, которые запомнятся надолго, – рассказала порталу SIA.RU директор НУУР 1642 Алёна Ямщикова.

Ленд-арт парк «Тужи». Фото: Илья Киселёв

Ретрит – это новый вид туризма, стремительно набирающий популярность во всём мире и привлекающий путешественников, которые стремятся отвлечься от повседневной суеты, восстановить жизненную энергию в уединённом месте, погрузившись в созерцание природы или искусства. Кроме того, в программе ретрит-туров присутствуют различные духовные практики, пешие прогулки.

По мнению Алёны Ямщиковой, межрегиональный проект «Услышать себя» абсолютно соответствует этому мировому тренду.

Ленд-арт парк «Тужи». Фото: Илья Киселёв

Во-первых, потому что ленд-парк – довольно удалённая от Иркутска локация, куда не каждый путешественник может отправиться самостоятельно, а специфика компании НУУР 1642 как раз и заключается в том, что у неё есть возможности комплексно выстроить логистику любой сложности. Например, в поездке в «Тужи» задействован авиаперелёт до Читы и автомобильный трансфер до парка, который находится в 140 километрах от города.

Во-вторых, прислушаться к себе и почувствовать особый вайб путешествия поможет йога-практика, которая входит в программу тура. Причём совершенно неважно, занимаетесь вы йогой, или знакомитесь с ней впервые – сертифицированный тренер Наталья Копачева строит свои занятия абсолютно индивидуально с каждым человеком – в зависимости от степени его подготовки.

Ленд-арт парк «Тужи». Фото: Илья Киселёв

Премиум-комфорт в любой мелочи

Ещё одна интересная особенность тура «Услышать себя» заключается в том, что путешествие начинается накануне поездки – с экскурсии по экспозиции скульптур Даши Намдакова в иркутской галерее современного искусства Виктора Бронштейна. Такое нестандартное решение, по мнению участников тура, позволяет настроиться на творческую волну и заранее познакомиться друг с другом, что повышает психологический комфорт дальнейшего общения в группе.

При этом в компании отмечают, что формат мини-ретрита «Услышать себя» отлично подойдёт и для индивидуального путешествия, и для корпоративных выездов.

– Мы можем составить программу любого тура как индивидуально под гостя, так и для группы гостей, с учётом их пожеланий: от активных сафари на джипах до медитативных ретритов, – подчеркнула Алёна Ямщикова. – Наша команда, как премиальный туроператор, тщательно – до мелочей – прорабатывает каждое предложение, так как стремится к тому, чтобы создать гостям комфортные условия для отдыха даже в самых необычных локациях, чтобы они чувствовали заботу и внимание на любом этапе путешествия.

Ленд-арт парк «Тужи». Фото: Илья Киселёв

Подтверждение этих слов – решение экспертного совета V Международного конкурса туристических брендов «GOLD BRAND», который включил проект компании НУУР 1642 в финал национального этапа «Туристический бренд 2024 года». Кроме этого, компания принимает участие во втором этапе Всероссийского фестиваля-конкурса туристических видеопрезентаций «Диво России», который стартовал в эфире Российского Национального канала. Впервые видео будут оценивать не только эксперты, но и зрители в прямом эфире. Голосование зрителей будет проходить на каналах «Диво России» в Дзене и ВК.

Мнения участников тура

Ленд-арт парк «Тужи». Фото: Илья Киселёв

«Услышать себя» даёт ощущение расширенного кругозора»

Наталья Копачева, тренер по йоге:

– Команда НУУР 1642 – это молодые, очень позитивные, целеустремлённые люди, с которыми приятно работать. Организация туров у них продумана до самых мелочей и всегда на высоте.

Тур «Услышь себя» даёт ощущение расширенного кругозора, после нахождения в ленд-парке «Тужи» внутри что-то просыпается, мир становится как-то ярче. Кроме того, меня очень вдохновляет творчество Даши, я могу долго любоваться его скульптурами, и они мне однозначно нравятся и не перестают восхищать. Кстати, когда я еду куда-то в бурятские места, то всегда чувствую себя там очень хорошо, возможно, потому что моя прапрабабушка была бурятка.

«Буду долго вспоминать путешествие, и осмысливать увиденное»

Анна Карбан, предприниматель:

– Мне всегда очень тяжело возвращаться из таких поездок, потому что я настолько проникаюсь их атмосферой, что мне реально хочется остаться в подобных местах. Кроме того, вся тема, связанная с Даши Намдаковым, очень близка мне по духу, поэтому я с удовольствием откликнулась на предложение компании НУУР 1642 поехать в такой тур. Очень впечатлили работы Даши и его мастерская – невероятное пространство, которое не каждый художник для себя бы сделал. Но она даёт понимание, насколько масштабный Даши сам по себе, и что ему нужен такой простор. Я буду долго вспоминать это необычное путешествие и осмысливать увиденное.

«Программа тура – классное погружение в одну серию событий»

Алексей Резников, видеооператор:

– Программа тура, которая начинается с посещения галереи Бронштейна, а затем сам довольно атмосферный парк «Тужи» – это классное погружение в одну серию событий. А интересное сочетание с йогой даёт возможность попробовать что-то новое, решить для себя какие-то вопросы. Я тоже поучаствовал в занятиях, потому что в таких поездках лучше всегда быть в процессе, двигаться в потоке вместе со всеми участниками тура, чем просто сидеть в домике, тем более, что именно люди «разукрашивают» поездку и создают её особое настроение.

«Больше всего меня впечатлили люди»

Елена Луценко, турист:

– Больше всего в путешествии меня впечатлили его участники – люди разных профессий, с абсолютно разным бэкграундом. Мне всегда нравится наблюдать, как идёт обмен опытом, впечатлениями, эмоциями. Ты смотришь на место, где оказался своими глазами, при этом твои впечатления дополняют своими эмоциями другие люди. Это позволяет посмотреть на вещи по-другому и увидеть что-то новое для себя. Наш тур назывался «Услышать себя», но я думаю, важно услышать и других людей. И в нашей компании всё получилось.

Кроме того, у меня вызывает восхищение, когда такие люди, как Даши Намдаков, став очень известными, живя в других странах, общаясь с королевскими особами, имея всё, что хотят, тем не менее, не забывают свою малую родину.