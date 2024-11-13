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Тур от «НУУР 1642» вошел в финал национального этапа «Турбренд года»

Тур от НУУР 1642 вошел в финал национального этапа «Турбренд года» международного конкурса туристических брендов «GOLD BRAND» - 2024 (организатор - оргкомитет «Диво России»).



Второй этап конкурса стартовал в эфире Российского Национального канала. По его результатам будут определены лауреаты, которые примут участие в распределении мест при заключительных презентациях на финале в Нижнем Новгороде (19-20 ноября). Впервые участников будут оценивать не только эксперты, но и зрители в прямом эфире. Голосование будет проходить на каналах "Диво России" в Дзене и в ВК.

– Мы очень гордимся, что наша компания представляет Иркутскую область в престижном международном конкурсе, – говорит директор «НУУР 1642» Алена Ямщикова. – И, конечно, нам нужна поддержка земляков. Нам важен каждый ваш лайк, репост и комментарий в социальных сетях!

Проголосовать за лучший, по вашему мнению, тур можно здесь: ⬜

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Внимание! Голоса действительны только в социальных сетях конкурса «Диво России».

 

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