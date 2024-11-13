Авиакомпании могут обанкротиться из-за долгов за лизинг

Фатальные финансовые потери могут понести около 30 перевозчиков. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

С момента введения санкций российские перевозчики перестали платить за иностранную лизинговую технику. Государство планирует списать эти долги. Но если подобное произойдет, то в 2025 году перевозчикам начислят 25% налога на прибыль с этих сумм.

Решение несет риск банкротства около 30 мелких и средних авиакомпаний, которые обеспечивают более четверти (26%) пассажирских перевозок внутри России.

АЭВТ прорабатывает предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс для защиты интересов авиакомпаний. Как считают в организации, этот налог в сложившейся ситуации может ощутимо ударить по финансовому положению российских перевозчиков, занимающих до 26% внутреннего рынка.