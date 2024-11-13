В России вырос спрос на вторичное жилье: количество сделок в октябре увеличилось на 11%

На фоне ожиданий увеличения ключевой ставки в России резко возрос интерес к покупке готового жилья, сообщает «Домклик». В октябре количество ипотечных сделок на вторичном рынке достигло отметки в 32,3 тысячи, что на 11% превысило результаты сентября. Этот показатель стал одним из самых высоких в текущем году, если исключить январское снижение активности покупателей.

Отмечается оживление на рынке практически по всей стране. Наиболее значительный рост количества сделок на «вторичке» произошел в Курской (+90,6%), Курганской (+49,3%) и Липецкой областях (+40%). Среди крупных регионов лидерами по приросту стали Москва (+30,4%) и Московская область (+27,4%), где государственная поддержка через льготную ипотеку постепенно утрачивает свою значимость.

Регионы с ограниченными предложениями новых домов традиционно демонстрируют высокую активность на рынке вторичного жилья. Так, в Чеченской Республике, Магаданской и Томской областях доля сделок с готовыми квартирами достигла 85–95% от общего объема ипотечного кредитования.

Вторичное жильё дешевеет во все большем числе городов, сообщает портал «Мир квартир». Средняя цена, до сих пор в течение трех лет неизменно показывавшая прирост, в октябре остановилась – это коснулось стоимости как квадратного метра, так и квартиры в целом. В 37 городах из 70 в октябре произошел рост средней стоимости лота, в 30 падение, в 3 городах цена не изменилась. Городами с наиболее подорожавшими квартирами стали Московская область (+3,4%), Череповец (+2,3%), Калининград (+2,1%), Вологда (+2,1%), Волжский (+1,9%), Калуга (+1,3%), Москва (+1,2%), Новосибирск (+1,2%), Грозный (+1,1%), Оренбург (+1%).С наиболее подешевевшими – Якутск (–3,2%), Махачкала (–2,5%), Ульяновск (–2,3%), Улан-Удэ (–1,8%), Липецк (–1,6%), Пенза (–1,6%), Владикавказ (–1,5%), Смоленск (–1,5%), Мурманск (–1,5%) и Иваново (–1,4%).