ВТБ возобновляет выдачу «Семейной ипотеки»

С 13 ноября.

ВТБ получил новый лимит по программе семейной ипотеки и возобновит проведение сделок с 13 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.

В конце прошлого месяца ВТБ сообщил, что с 31 октября временно приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания оставшегося лимита по этой программе. Банк тогда заверил, что как только правительство выделит новые лимиты по семейной ипотеке, он оперативно возобновит работу по ней.

«ВТБ получил новый лимит по семейной ипотеке и уже с 13 ноября возобновит проведение сделок», - говорится в сообщении кредитной организации.

Там добавили, что в октябре на эту госпрограмму пришлось примерно 65% в общем объеме ипотечных сделок банка. "Учитывая текущий уровень рыночных ставок, до конца года семейная ипотека продолжит занимать основную долю в структуре продаж", - отметили в банке.

В целом по России, согласно данным АО «Дом.РФ», в октябре 2024 года выдачи кредитов в рамках госпрограммы «Семейная ипотека» выросли по сравнению с сентябрем. Всего было выдано 184,2 млрд руб. (31,3 тыс. шт.) против 180,7 млрд руб. месяцем ранее. Показательно, что положительный эффект обеспечила последняя неделя октября, когда выдачи составили 87,8 млрд руб., свидетельствуют данные «Дом.РФ».

Льготная госпрограмма «Семейная ипотека» распространяется на семьи с детьми (хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет). По данным «Дом.РФ», с июля 2024 года на нее приходится около 90% всех выдач в рамках всех льготных госпрограмм (в октябре — 205,1 млрд руб.). Сумма кредита не превышает 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей, для остальных регионов — не более 6 млн руб.