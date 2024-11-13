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В 180 тыс. рублей оценили ущерб Ольхону от подвесных мостов на мысе Саган-Хушун

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Прокуратура возбудила в отношении ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» административное правонарушение. Об этом пишет Народный фронт Иркутской области в своем Telegram-канале.

На строительные работы в районе скалистого мыса Саган-Хушун (известного как «Три брата») в начале июля обратили внимание местные жители. Как пояснили в Прибайкальском нацпарке, одну из остановок туристического маршрута планируется оборудовать настилами, инфоцентром для туристов, парковкой, санитарной, подвесными конструкциями, беседками, качелями и смотровой площадкой.

После обращения Народного фронта, работами заинтересовалась прокуратура. Правоохранители оценили ущерб от конструкций в 182,6 тыс. рублей. В связи с этим, в отношении ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» возбуждено административное правонарушение.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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