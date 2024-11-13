Иван Федюк: «В Якутии создана благоприятная почва для цифровой трансформации»

Крупные компании активно участвуют в Третьем федеральном Форуме «Цифровой Алмаз» в Якутске. Одной из них является Сбербанк, который считает Форум площадкой обсуждения актуальных вопросов и поиска новых путей, связанный с цифровой трансформацией не только Якутии, но и России в целом. Об этом сообщил управляющий директор – начальник управления Департамента по работе с государственным сектором ПАО Сбербанк Иван Федюк.

«Форум «Цифровой алмаз» представляет уникальную возможность для обсуждения актуальных вопросов и поиска новых путей. Здесь мы можем обменяться опытом, узнать о последних достижениях в сфере ИТ и найти партнеров для реализации совместных будущих проектов. Важно помнить, что успех цифровой трансформации зависит от каждого из нас. Только совместными усилиями мы сможем достичь поставленных целей и обеспечить устойчивое развитие региона и страны. Пусть наши усилия приведут к созданию сильной и современной Якутии, которая станет примером успешного внедрения цифровых технологий», — отметил Федюк.

Сбербанк активно участвует в развитии ИТ-отрасли в регионе. Так, при поддержке банка в сентябре текущего года на базе ИТ-парка в Якутске открылась Лаборатория искусственного интеллекта, а в ноябре 2023 года свои двери распахнула «Школа 21», где будут готовить кадры для сферы. На данный момент обучение в центре проходят 220 человек, прошедших отбор из более 1200 заявок.

«В современном мире цифровые технологии проникают во все сферы жизни — от образования до здравоохранения, от промышленности до сельского хозяйства. Они открывают новые возможности для бизнеса, создает условия для инноваций и повышает эффективность работы государственных структур. Природные ресурсы, уникальная культура и традиции, талантливые люди — все это создает благоприятную почву для цифровой трансформации региона. Мы должны использовать этот потенциал, чтобы сделать ваших ребят лидерами цифровой трансформации в Российской Федерации», — резюмировал управляющий директор – начальник управления Департамента по работе с государственным сектором ПАО Сбербанк.

Главная тема Третьего федерального Форума «Цифровой Алмаз» — цифровая трансформация регионов, которая является одной из национальных целей развития России, установленных указом Президента Владимира Путина. Она предусматривает внедрение передовых технологий, опережающее развитие высокотехнологичных отраслей, формирование рынка данных, увеличение доли отечественного программного продукта, рост охвата жителей высокоскоростным интернетом, внедрение госуслуг в электронном виде и другие направления. Якутия входит в число регионов-лидеров цифровой трансформации в России. Как подчеркивает Глава Якутии Айсен Николаев, решение этих задач призвано повысить качество жизни жителей республики.