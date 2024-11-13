Рекордное число клиентов перешли в ВТБ в этом году

С января по октябрь включительно число активных розничных клиентов ВТБ выросло на рекордные в истории банка 3,75 млн, превысив 23 млн человек.

«В этом году конкуренция на розничном рынке обострилась после снятия всех барьеров для свободного перевода средств. Клиенты выбирают банки с высокими ставками по депозитам, удобными онлайн-сервисами, доступной сетью и выгодными партнерскими предложениями. В среднем в кармане у одного россиянина сегодня 2-3 карты разных банков, и наша задача – быть самым востребованным из них. В этом году мы покажем рекордный прирост по числу новых клиентов, чтобы по итогам 2026 года достичь нашей стратегической цели и стать ежедневным банком для 35 млн россиян», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По его словам, рост активных розничных клиентов обусловлен несколькими факторами:

Более 7 млн клиентов ВТБ разместили свои средства на депозиты или накопительные счета, каждый третий клиент ВТБ сегодня – вкладчик.

Более 20 млн человек пользуются онлайн-баннком, ежемесячная аудитория цифровых сервисов выросла на треть за год.

Ежемесячный объем входящих Me2Me-переводов в ВТБ по СБП превышает 500 млрд рублей.

Более 2 млн клиентов «Открытия» в 2023-2024 гг. перешли на обслуживание в ВТБ.

Банк активно развивает новые продукты, которые также влияют на переход клиентов в ВТБ: