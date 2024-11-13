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Банк Уралсиб расширил платежи в национальных валютах для участников ВЭД

Банк Уралсиб расширил возможности расчетов в национальных валютах стран-контрагентов для бизнес-клиентов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

С 18 ноября 2024 года доступны расчеты в казахстанских тенге (KZT), азербайджанских манатах (AZN) и вьетнамских донгах (VND), а также появились дополнительные маршруты отправки китайских юаней (CNY) в банки материкового Китая.

Узнать стоимость расчетов и особенности оформления платежных поручений можно обратившись к своему персональному валютному контролеру или на горячую линию ВЭД ­– 8 (800) 250-57-57 (доб 063-3276 / 070-3058), consultant_ved@uralsib.ru.

Более подробно об услугах РКО  и других продуктах для бизнеса можно узнать в отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-700-77-16 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxvUCWAU

/ Сибирское Информационное Агентство /
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