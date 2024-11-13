Блиновская обанкротилась

Против решения выступили налоговые инспекторы, передает газета «Известия» из зала суда.

Блогер, известная по своим марафонам, Елена Блиновская объявила себя банкротом. Решение вынесено 13 ноября 2024 года. Судья постановила начать реализацию имущества. Будет ли защита обжаловать решение – пока не известно.

Против вердикта выступили налоговые инспекторы, так-как считают, что у Блиновской есть в распоряжении большое количества имущества.

Напомним, что блогера Елену Блиновскую задержали 27 апреля из-за уклонения от налогов почти на 1 млрд руб. 4 ноября в Москве арестовали блогера Аяза Шабутдинова, ему предъявили обвинения по восьми эпизодам уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Решение суда он назвал нездоровым сигналом для бизнеса. В начале 2023 года Савеловский суд назначил Валерии Чекалиной (Лерчек) запрет определенных действий по обвинению в неуплате налогов на 311 млн руб.