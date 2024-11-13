Новости

Дифтарифы в Иркутской области 2024, последние новости
«В Москве, видимо, не понимают: у нас газа нет». Девелопер – о новых энерготарифах
Кобзев предлагает запретить майнинг в Иркутской области
«У нас в Сибири, в отличие от Краснодарского края, не три месяца зимы»
Все материалы сюжета

МТС второй год подряд признана лидером цифровой безопасности для абонентов Приангарья

Аналитики компании J'son Partners Consulting назвали лидеров цифровой безопасности на основе ежегодного исследования крупнейших российских экосистем и операторов связи.

 По итогам сравнения функциональности и полноты решений цифровой защиты пользователей первое место в рейтинге заняла компания МТС. За ней в пятерке расположились Билайн, Мегафон, Яндекс и t2. В исследовании также участвовали решения по безопасности от Сбера, Т-банка и VK.

Отмечается, что российские цифровые компании активно запускают специализированные сервисы для борьбы с телефонными мошенниками и утечками данных.  Например, МТС запустила функцию «Безопасный звонок» - голосовое предупреждение от искусственного интеллекта о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Кроме того, функция «Уведомление об утечке данных» у МТС, Сбера и t2 позволяет отслеживать данные абонента при утечке в сеть и давать рекомендации по предотвращению таких ситуаций.

«С начала года количество заблокированных входящих звонков в Иркутской области выросло на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе составила 11 секунд. Мы понимаем, как важно защищать абонентов от назойливых спамеров, и поэтому разрабатываем и постоянно совершенствуем продукты по защите от недоброжелателей и навязчивой рекламы. В частности, наш сервис «Защитник» активно блокирует нежелательные вызовы с подозрительных номеров, а недавно он получил голосового помощника, который прямо во время разговора абонента с потенциальными мошенниками предупреждает о возможной опасности», — пояснил директор МТС Иркутской области Константин Зимин.

По данным опроса ВЦИОМ, 67% россиян за последние полгода-год сталкивались с телефонными и цифровыми мошенниками. Поэтому сервисы цифровой защиты пользуются высоким интересом и со стороны пользователей, и со стороны разработчиков, которые быстро добавляют новые возможности, обеспечивающие защиту личных данных. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Прогнозы 2025
Стагфляция, неплатежи, банкротства и «обвал» инвестиций – экономисты о влиянии жёсткой ДКП на экономику
«Ждём массовых банкротств компаний». Эксперт – о ключевой ставке и экономике
Эксперт БКС: Рынок акций ждёт неприятных сюрпризов до конца года
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес