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Летний турпоток в Иркутскую область вырос на 20%

Приангарье приняло за три теплых месяца около 800 тыс. человек. Об этом на заседании межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» рассказала руководитель областного агентства по туризму Евгения Найденова.

За лето Иркутская область приняла около 800 тыс. человек. это на 20% выше уровня прошлого года. Девять из десяти туристов – россияне, десятая часть за иностранцами.

Чаще всего путешественники приезжали в Иркутск, Байкальск и Листвянку. Далее следуют Большое Голоустное, Теплые озера, Ольхон и Малое Море, бухта Песчаная.

В отелях региона они, в среднем, проводили пять дней. Средний чек гостиниц – 4 136 рублей на человека.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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