Эн+ завершил модернизацию очередного гидроагрегата Братской ГЭС по программе «Новая энергия»

Российский энергохолдинг Эн+ завершил комплексную модернизацию оборудования на гидроагрегате №1 Братской ГЭС в рамках масштабной программы модернизации гидроэлектростанций «Новая энергия».

В ходе модернизации гидроагрегата было установлено новое рабочее колесо, проведена замена или ремонт всех основных и вспомогательных узлов. В результате увеличилась надежность работы оборудования, а КПД нового гидроагрегата вырос на 5,5% — до 96,5%, что позволяет вырабатывать больше электроэнергии, используя сопоставимый объем пропускаемой воды.

Гидроагрегат №1 стал 16-м по счету на Братской ГЭС, который прошел реконструкцию в рамках программы «Новая энергия» основанного Олегом Дерипаской энергохолдинга Эн+. До 2026 года планируется заменить еще 2 рабочих колеса.

«Благодаря программе «Новая энергия» надежность работы наших ГЭС растет, также, как и объем выработки «зеленой» электроэнергии, что позволяет обеспечить растущее энергопотребление. При этом накопленный эффект от модернизации основного оборудования на гидроэлектростанциях уже сопоставим со строительством новой ГЭС мощностью 300-400 МВт. Мы продолжим замену оборудования на ГЭС Эн+ для укрепления энергосистемы региона», — отметил генеральный директор Эн+ Владимир Колмогоров.

Программа «Новая энергия» — масштабный проект по реконструкции и замене основного оборудования на четырех крупнейших ГЭС Эн+ — Красноярской, Братской, Иркутской и Усть-Илимской. Общие инвестиции в программу составляют порядка 21 млрд рублей.

На Братской гидроэлектростанции «Новая энергия» стартовала в 2007 году. На первых двух этапах на станции была проведена модернизация 12 гидроагрегатов. В 2021 году стартовал очередной этап технического перевооружения ГЭС, в рамках которого до 2026 года на станции будет заменено шесть рабочих колес гидроагрегатов. Таким образом, после реконструкции пройдет замена всех рабочих колес гидроагрегатов Братской ГЭС.