Ингосстрах Банк и X-WATERS открывают плавательный сезон 2025 с кешбэком 20%

Ингосстрах Банк в партнерстве с X-WATERS – крупнейшим в России организатором соревнований по плаванию на открытой воде – запускает акцию с начислением повышенного кешбэка за оплату участия в заплывах.

В 2024 году старты X-WATERS собрали 15 000 участников. На следующий год запланировано 23 заплыва на территории России от Калининграда до Владивостока. Запуская акцию, X-WATERS и Ингосстрах Банк открывают подготовку к плавательному сезону 2025 года и приглашают всех любителей плавания приобрести слоты по привлекательным ценам и с выгодным кешбэком.

При покупке слотов на сайте X-WATERS по дебетовой ИнгоКарте Ингосстрах Банка будет начисляться кешбэк 20% от суммы оплаты. Дополнительно возможно получить кешбэк до 10% за покупку страховых полисов «Ингосстраха» для заплывов и до 8% в других востребованных категориях – от супермаркетов до автозаправок.

«В этом проекте органично сочетаются ключевые ценности Ингосстрах Банка. Мы делаем проще и доступнее участие в таком массовом любительском спорте, как заплывы на открытой воде, даем ощутимую выгоду каждому покупателю слота и поддерживаем идеи движения, роста, развития как на личностном уровне, так и в масштабах страны. Заплывы X-WATERS – это, с одной стороны, вызов себе, с другой – это праздник: на соревнование приезжают семьями, компаниями друзей, организации и спортивные клубы участвуют целыми командами», – прокомментировал Роман Силаев, директор департамента маркетинга и внешних коммуникаций Ингосстрах.

«Для X-WATERS сотрудничество с таким сильным партнером, как Ингосстрах Банк, – важная веха. Прежде всего, это выгодно атлетам, а значит – участие в стартах становится доступно большему числу людей. И это очень полезный проект, как для нас, так и для индустрии в целом. Объединяя усилия и ресурсы, мы вместе создаем новые мощные импульсы для развития любительского спорта. Уверен, что именно за такими глубокими интеграциями будущее», – дополнил Александр Базанов, управляющий партнер X-WATERS.

Акция с повышенным кешбэком за оплату слотов на сайте X-WATERS продлится до 31 декабря 2024 года. Кешбэк выплачивается Ингорублями на бонусный счет участника программы лояльности, которая реализуется совместно Инго Экосистемой и Ингосстрах Банком. Для оплаты участия в соревнованиях X-WATERS можно воспользоваться действующей картой банка или оформить карту с доставкой, если ее еще нет.

Ингосстрах Банк поддерживает активный образ жизни и развитие спортивных инициатив. В компании действует плавательный клуб Ингосстрах Банка, спортсмены-любители которого ежегодно участвуют в различных заплывах серии X-WATERS.