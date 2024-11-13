Братчанин отдал мошенникам около 900 тысяч рублей при попытке обогатиться на бирже

49-летний житель района Энергетик в Братске стал жертвой мошенников при попытке разбогатеть на бирже. Соответствующее объявление о дополнительном заработке на инвестициях он нашел в Интернете, рассказали в пресс-службе полиции Иркутской области.

Братчанин перешел по указанной в объявлении ссылке и оставил свои контактные данные. Спустя время с ним связался лжеброкер, который рассказал о возможности вложить средства в доллары США и нефть.

Действуя по инструкции звонившего, мужчина перевел на указанные счета почти 900 тысяч рублей, оформленные в кредит. Однако в назначенный день прибыли так и не получил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере», ведется расследование.