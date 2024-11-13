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Шесть социальных предпринимателей из Иркутской области получат по полмиллиона рублей

В Иркутской области подвели итоги конкурса на гранты социальным предпринимателям. Из 19 претендентов отобрано шесть победителей, которые в течение ноября получат по 500 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Социальные предприниматели в определенном смысле помогают государству: содействуют развитию дошкольного и дополнительного образования, медицины, трудоустраивают инвалидов и родителей многодетных семей. Конечно, государство со своей стороны оказывает поддержку такому бизнесу, в том числе в виде грантов. Сейчас в реестре социальных предпринимателей Иркутской области 98 организаций и индивидуальных предпринимателей, но в действительности их в регионе гораздо больше, поэтому мы, конечно, рассчитываем, что реестр продолжит увеличиваться», – прокомментировала заместитель министра экономического развития и промышленности региона Светлана Хахина.

Данная мера поддержки реализуется в Иркутской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ. На эти цели из федерального и регионального бюджетов в этом году направлено 3 млн рублей.

Среди победителей – центр восстановительной медицины, компания по оздоровлению новорожденных с помощью специальных ламп, производитель ортопедических изделий, частный детский сад из Иркутска, хобби-клуб, филиал которого организаторы намерены открыть в Слюдянке, и центр подготовки к экзаменам из Братска.

Отбор конкурсантов проходили по рейтинговой системе. Учитывались сроки реализации проекта, объем отчислений в бюджеты всех уровней, количество созданных рабочих мест.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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