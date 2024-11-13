Получено предварительное согласование создания причальной инфраструктуры в Прибайкалье

Необходимые документы и расчеты для создания причальной инфраструктуры в Прибайкалье направлены в адрес корпорации «Туризм.РФ». Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Проект планируют реализовать на туристской территории «Байкальская слобода». Также получено предварительное согласование на создание здесь дорожной сети с ливневой канализацией.

«Для обеспечения деятельности туристско-рекреационного кластера «Байкальская слобода» готовим необходимые документы на создание инженерной инфраструктуры – систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, – а также для участия в отборах на получение федерального финансирования, в том числе в рамках национальных проектов», – прокомментировал зампред правительства Приангарья Руслан Ситников.

Он также добавил, что ведется работа по проектированию централизованного канализационного коллектора, мощность которого будет учитывать необходимые мощности туристских инвестиционных проектов, реализуемых совместно с АО «Корпорация Туризм.РФ» и перспективной жилой застройки по Байкальскому тракту.