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Около 5,4 млрд рублей направят в 2025 году на снижение пробок в Иркутске

В Иркутске реализуют муниципальную программу «Транспорт». Она будет направлена в том числе на снижение пробок в городе, рассказали в пресс-службе городской думы.

«На 2025 год финансирование программы составит около 5,4 млрд рублей. В 2026 году – 5,5 млрд рублей, в 2027 году – около 4,3 млрд рублей. С учетом софинансирования из областного бюджета», – говорится в сообщении.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития города, в муниципальной программе обозначен приоритет в виде развития дорожной и транспортной инфраструктуры и доведения среднего уровня дорожных пробок до семи баллов.

Главными направлениями программы является повышение безопасности движения по дорогам местного значения, содержание дорожного полотна и искусственных сооружений. Именно в рамках этого финансирования проводится обновление дорожной инфраструктуры.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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