Здание Театра Пилигримов отремонтировали в 2024 году за 24 млн рублей

В Иркутске завершается капитальный ремонт здания Иркутского областного Театра Пилигримов им. В.И. Соколова. Объект является памятником истории и культуры регионального значения, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Дом чиновника 7-го класса, надворного советника Никиты Михайловича Солдатова был построен в середине 19-го века. В конце 1990-х годов здание передали Театру Пилигримов, реконструировали и отреставрировали. Но при этом были допущены технические ошибки. У него не было залито цокольное перекрытие, то есть деревянные полы уложили сразу на грунт. В связи с этим по истечению 25 лет полы пришли в полную негодность.

Кроме того, возникли проблемы с канализацией, фундаментом, стенами, перекрытиями. Все это исправлено при современном ремонте уже на первом этапе, который провели в 2023 году. Сейчас завершается второй этап работ. На его реализацию из областного бюджета выделено 24 млн рублей.

На сегодняшний день покрашен фасад, ведутся электромонтажные и сантехнические работы, работы по отделке внутренних помещений. На следующей неделе, сразу после подключения здания к центральному отоплению, начнут монтировать специальные звукоизоляционные акустические панели для зрительного зала театра, заказанные из Москвы. В ноябре планируется закончить отделку, затем приступить к чистовым мероприятиям.

Из-за нюансов при строительстве здания в 19-м веке и ремонтных решений в 20-м веке этот исторический объект внешне сейчас состоит из нескольких зон. Принято решение их сохранить, но облагородить. Восстановлен кругляк фасада, местами стены обошьют специальной обработанной доской. На стыках планируется установить декоративные элементы. Окна, ставни и наличники по лекалам 19-го века сейчас изготавливают в мастерских подрядчика.

«Получается дом, облик которого сложился в течение нескольких строительных периодов. Современным проектом удалось все эти периоды увязать. Реставрируется объект в соответствии с его внешним видом в 19-м веке, когда были выполнены поздние пристрои, выполнена входная галерея с лестницей, балконы. Проектировщики сочли, что этот период наиболее интересен в истории дома», – рассказала советник отдела государственной охраны памятников архитектуры службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Елена Иванова.

Внутри здания появился мобильный зрительный зал на 30 мест, гардероб для зрителей, технические помещения, в том числе новая звукозаписывающая студия и кабинет-музей основателя театра Соколова В.И. В здании в переулке Волконского, строение 8Б, как и прежде будет располагаться Иркутский областной Театр Пилигримов им. В.И. Соколова.