Нефть может упасть до $30-40 в 2025 году

Аналитики прогнозируют медвежий год для рынка нефти.

Цены на нефть могут резко упасть в случае, если нефтяной альянс ОПЕК+ отменит существующие сокращения добычи, сообщает CNBC со ссылкой на аналитиков.

«Существует больше опасений по поводу цен на нефть в 2025 году, чем когда-либо за последние годы — любой год, который я могу вспомнить, со времен Арабской весны», — сказал Том Клоза, глобальный руководитель отдела энергетического анализа в OPIS, агентстве по информированию о ценах на нефть.

«Вы можете снизить цену до 30 или 40 долларов за баррель, если ОПЕК раскрутится и не будет иметь никакого реального соглашения об ограничении добычи. С годами их доля на рынке действительно сокращается», — добавил Клоза.

Снижение до 40 долларов за баррель будет означать примерно 40-процентное снижение текущих цен на нефть.

Представитель исследовательской компании MST Marquee ранее предположил, что отмена ОПЕК+ сокращения добычи без учета спроса «фактически будет равносильна ценовой войне за долю рынка, которая может привести к снижению цен на нефть до минимумов, невиданных со времен COVID».

Сейчас мировые цены на нефть находятся на уровне около $70 за баррель.

Российский промышленник Олег Дерипаска после победы Дональда Трампа заявил в своем Telegram-канале: «Трампа начали поздравлять. Доброе утро, новый мир. Нефть к 50 долларам к маю, мир будет, похоже, везде».

Ольга Беленькая, глава отдела макроэкономического анализа финансовой группы «Финам», также считает, что приход Трампа к власти приведёт к падению цен на нефть: «Потенциальные бенефициары – американские производители, выигрывающие от искусственного поддержания их конкурентоспособности с внешними производителями за счет импортных тарифов (например, производство стали), компании нефтегазового и финансового сектора. В перспективе же более быстрое наращивание добычи нефти американскими компаниями может способствовать снижению мировых цен на нефть».

Управление энергетической информации США опубликовало краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов. Ведомство ожидает, что продолжающиеся геополитические риски и изъятие мировых запасов нефти, вызванное сокращением добычи ОПЕК+, окажут повышательное давление на цены на нефть в течение следующих нескольких месяцев. Средняя цена Brent составит $78 за баррель в I квартале 2025 года. Однако рост мировой добычи нефти приведет к тому, что со II квартала 2025 года запасы нефти начнут расти, что приведет к снижению цен до конца года. Средняя цена Brent во второй половине 2025 года, согласно прогнозу, упадет до $74 за баррель.