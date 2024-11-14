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Инфляция в России снова растёт

В октябре рост потребительских цен в России ускорился до 0,75% с 0,48% в сентябре и 0,2% в августе, свидетельствуют данные Росстата. 

В годовом выражении инфляция в прошлом месяце уменьшилась до 8,54% с отметки 8,63% по итогам сентября и 9,05% — августа. Ожидалось, что показатель составит 8,6%.

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За январь – октябрь 2024 г. потребительские цены выросли на 6,57%. Средняя стоимость автомобильного бензина в октябре увеличилась на 0,6%, цены на дизельное топливо повысились на 0,7%.

С 6 по 11 ноября рост потребительских цен ускорился до 0,3% с 0,19% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.

Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 11 ноября увеличилась до 8,43% с отметки 8,39%, зафиксированной неделей ранее.

В конце октября Банк России повысил ключевую ставку сразу на 2 п.п., до 21%, что для многих стало неприятным сюрпризом. Регулятор заявил, что сохранение основных проинфляционных драйверов потребует дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Регулятор допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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