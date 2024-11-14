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Высокая конкуренция за персонал сохраняется в Иркутской области

Конкуренция в регионе составляет 3,8 резюме на вакансию при норме от 4,0 до 7,9, однако это самый близкий к норме показатель в 2024 году. Данные опроса приводит рекрутинговая платформа hh.ru.

Для сравнения: в январе на одну вакансию приходилось лишь 3,4 резюме.

Работодатели за последний месяц разместили почти 23 тыс. вакансий, что на 11% больше октября 2023 года. Соискатели же создали или обновили 86 тыс. резюме, что на 33% больше динамики прошлого года.

По итогам октября медиана предлагаемой зарплаты в Иркутской области оказалась выше ожидаемой – 73 тыс. рублей против 60 тыс. рублей.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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