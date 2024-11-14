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Российский бизнес заметил увеличение сроков платежей в банки Казахстана

Финорганизации страны все чаще запрашивают дополнительные документы и данные отправителя. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на транспортные компании и профильных юристов.

К ноябрю 2024 года средний срок проведения платежей между Россией и Казахстаном увеличился на 24% по сравнению с июлем текущего года и в некоторых случаях может доходить до двух месяцев, рассказал финансовый директор транспортной компании ПЭК Роман Ромашевский. Он объясняет это тем, что казахстанские банки ужесточили комплаенс в отношении переводов из России.

«Финансовые организации запрашивают все больше дополнительных документов и пояснений с данными о компаниях-отправителях и получателях денежных средств, характеристиках товара и подробностях сделки», – пояснил Ромашевский.

Средний срок проведения платежей между Россией и Казахстаном на данный момент действительно вырос и может составлять от нескольких недель до двух месяцев, подтвердил управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев.

Ранее Андрей Костин заявил о буме открытий расчетных счетов в офисе ВТБ в Шанхае. Компании России и Китая заинтересованы в развитии надежного канала для взаимных платежей, поскольку торговый оборот между странами растет. Расчеты по системе ВТБ не попадают под вторичные санкции, поскольку ведутся в юанях и проводятся, по сути, внутри банка. Однако для этого необходимо стать клиентом банка.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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