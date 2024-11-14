Росстат сообщил о замедлении роста ВВП до 3,1%

Пока высокая ключевая ставка привела к снижению ВВП. Инфляция, наоборот, ускорилась.

Росстат опубликовал предварительную оценку динамики валового внутреннего продукта (ВВП), согласно которой в третьем квартале 2024 года относительно соответствующего периода 2023-го он вырос на 3,1%.

Жёсткая денежно-кредитная политика пока не дала результатов и не привела к замедлению инфляции. В октябре рост потребительских цен в России ускорился до 0,75% с 0,48% в сентябре и 0,2% в августе, свидетельствуют данные Росстата. В целом, за январь – октябрь 2024 г. потребительские цены выросли на 6,57%.

В результате действий ЦБ экономика России оказалась фактически поставлена перед угрозой стагфляции — то есть одновременной стагнации (или спада) и высокой инфляции, предупреждают экономисты ЦМАКП. По их мнению, ситуация может развиваться по сценарию «шока со спадом производства» с высоким потенциалом корпоративных банкротств и разрастанием неплатежей. При этом обуздать инфляцию повышением ставки, как планирует ЦБ, похоже, в полной мере не удастся, — из-за роста «квазипроцентных платежей» и конъюнктурных факторов, считают они.«Можно констатировать, что денежно-кредитная политика лишь ограниченно эффективна в отношении снижения инфляции — но несет недопустимо высокие риски провоцирования рецессии и разбалансировки процессов воспроизводства в реальном секторе, особенно в низкорентабельных секторах и секторах с длительными сроками реализации проектов (прежде всего, в машиностроении)», – резюмируют в ЦМАКП.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что по итогам первых трех кварталов 2024 года рост ВВП превысил 4%. Банк России ожидает рост ВВП на уровне 3,5–4%.