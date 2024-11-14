Через пять лет угольный дивизион Эн+ войдет в тройку крупнейших угледобывающих компаний страны

Об этом на прямой линии с сотрудниками Эн+ рассказал заместитель генерального директора по угольному бизнесу Андрей Давыдов. Сегодня угольные активы холдинга входят в десятку по объемам добычи в списке профильных недропользовтелей. Однако в рамках разрабатываемой стратегии планируется увеличение показателей добычи и отгрузки топлива потребителям в России и за рубежом.

Топ-менеджер добавил, что в пятерку приоритетных направлений стратегии также входят повышение безопасности труда, развитие персонала, повышение операционной эффективности, улучшение качества продукции и диверсификация поставок. Сырьевой потенциал компания будет наращивать за счет введения в отработку новых площадей в Черемховском, Тулунском, Усть-Илимском районах. Это позволит нарастить объем внутренних отгрузок и увеличить экспортную квоту на вывоз продукции из Приангарья почти на 30 % до 1,8 млн тонн. Также планируется сохранить в 2025 году закрепленные соглашением с РЖД объемы вывоза на восток для Тувинской горнорудной компании (ТГРК), основного поставщика топлива в Республике Тыва. В текущем году предприятие уже отправило потребителям в Азии 400 тыс. тонн угля.

– Сегодня это очень сложная задача, решение которой в том числе зависит и от развития восточного полигона, и от жесткой конкурентной среды в регионах. Но мы прикладываем максимум усилий. Наша задача на 2025 год сохранить действующие соглашения, а дальше идти в сторону развития и увеличения нашего экспортного потенциала через внедрение методики, которая будет регулировать экспортные отгрузки из регионов, – пояснил Андрей Давыдов, – для ТГРК это ключевая, важнейшая задача, т.к. без данных отгрузок и соответственно доходов предприятие окажется в сложной экономической ситуации. Следующим шагом станет увеличение объемов до 1 млн тонн на экспорт, что выведет ТГРК на другой уровень экономической эффективности.

В Иркутской области для развития угольных предприятий в Тулуне, Черемхове и Усть-Илимске к действующим месторождениям будут присоединяться участки с высококачественным углем. Он пойдет на экспорт и обеспечение растущих потребностей ТЭЦ региона. Сейчас 80% добытого топлива угольный дивизион Эн+ отправляет на теплоэлектростанции Приангарья, а это порядка 14 млн тонн. В долгосрочной перспективе потребление топлива в регионе будет только расти.

– Сейчас Байкальская энергетическая компания приступила к строительству трех энергоблоков в Усолье-Сибирском на ТЭЦ-11, для которых потребуется дополнительно два млн тонн угля ежегодно. Также мы обсуждаем в рамках стратегии развития генерирующей мощности в Иркутской области строительство еще одной крупной ТЭЦ. То есть это совершенно новое, большое предприятие, которому потребуется еще ежегодно 5-7 миллионов тонн угля. Поэтому перспективы угольной генерации и угледобычи в нашей группе компаний очень серьезные, – добавил Олег Причко, генеральный директор Байкальской энергетической компании, который также участвовал в прямой линии.

В активе компании Эн+, основанной промышленником Олегом Дерипаской, находится и совместный c China Energy русско-китайский проект освоения Зашуланского каменноугольного месторождения. Предприятие Разрезуголь расположено в Забайкальском крае и является экспортной «жемчужиной» угольного дивизиона Эн+. Уже в конце текущего года стартует строительство технологической дороги, которая позволит ежегодно транспортировать до 5 млн тонн высококачественной продукции на рынок АТР.