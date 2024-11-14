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Дачная амнистия»: новые возможности для регистрации построек и таунхаусов

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С 9 ноября начал действовать закон, расширяющий список объектов недвижимости, которые можно оформить в упрощённом порядке по программе «дачной амнистии». Теперь в этот перечень включены вспомогательные постройки, такие как сараи, бани, погреба, летние кухни, колодцы и прочие хозяйственные сооружения. Главное условие – они должны находиться на участках, отведённых под индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство или садоводство.

Заместитель главы Управления Росреестра по Иркутской области Оксана Викторовна Арсентьева пояснила, что если гражданин уже владеет земельным участком, он может зарегистрировать указанные постройки на основе технического паспорта или иных документов, составленных до 1 января 2013 года.

Закон также вводит возможность оформления общей собственности без указания конкретных размеров долей и ФИО совладельцев, что упростит установление режима общего имущества для объектов, сведения о которых отсутствуют в реестре.

Помимо этого, «дачная амнистия» теперь охватывает и дома блокированной застройки (таунхаусы), а также участки под ними, если эти здания были построены до 14 мая 1998 года и в одной линии расположено не более двух таких строений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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