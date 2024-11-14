2,6 млрд рублей направила Иркутская область на ремонт дорог

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершается ремонт 52 участков улично-дорожной сети в шести крупных городах Иркутской области. На эти цели из областного бюджета выделено 2,6 млрд рублей. Работы ведутся в Иркутске, Шелехове, Ангарске, Усолье-Сибирском, Черемхово и Братске. Общая протяжённость отремонтированных участков составляет около 60 километров, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Наибольший объем работ выполнен в Иркутске: приведено в нормативное состояние 27 участков общей протяжённостью почти 29 километров. Полностью завершены работы на 19 участках, еще три участка проходят процедуру приемки. На ещё четырёх участках – Байкальской от Ржанова до границы города и от Советской до Тимирязева, Ленинградской, объездной Первомайского и Университетского завершают благоустройство. Ещё один объект является переходящим – это капитальный ремонт путепровода через ВСЖД на ст. Батарейная. По контракту его должны ввести в эксплуатацию в 2025 году.

В Ангарском городском округе отремонтировано семь участков дорог общей протяженностью 13 километров. Три из них уже полностью завершены, а на оставшихся объектах продолжается установка ограждений и дорожных знаков. Также ведется капитальный ремонт автомобильного путепровода в поселке Мегет, завершение работ намечено на следующий год.

В Шелехове из девяти ремонтируемых участков семь уже введены в эксплуатацию. Завершение ремонта двух других участков ожидается в ближайшее время после установки дорожных знаков и нанесения разметки.

Полностью завершены все запланированные на этот год работы в Черемхово, Братске и Усолье-Сибирском. В этих городах проведены капитальные и текущие ремонты различных участков дорог.