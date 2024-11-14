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Дифтарифы в Иркутской области 2024, последние новости
Губернатор встретился с Новаком, но пока решений по лимитам энергопотребления нет
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Губернатор встретился с Новаком, но пока решений по лимитам энергопотребления нет

Губернатор Иркутской области встретился с вице-премьером РФ Александром  Новаком. «Главный вопрос повестки – состояние электроэнергетической отрасли в регионе, а также тарифная политика в электроэнергетике», – сообщил он в телеграм-канале. Судя по сообщению, пока конкретных решений не принято.

«Представил Александру Валентиновичу наши предложения по решению острой ситуации с тарифами, которые мы с коллегами формировали все эти дни. Пришли с Александром Валентиновичем к общему мнению, что потребуются дополнительные расчёты. Работу в этом направлении мы продолжаем», – сообщил глава региона.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о введении с 1 января 2025 года новых норм энергопотребления в стране. Так,  значение первого «льготного» диапазона определено для всей страны на уровне 3900 кВт*ч в месяц, для второго диапазона – 6000 кВт*ч в месяц, третий диапазон – свыше 6000 кВт*ч. Стоимость одного кВт*ч сохраняется на прежнем уровне.  ФАС отметила, что сокращение лимитов электроэнергии направлено в первую очередь на выявление «серых» майнеров, сокращение перекрестного субсидирования, а также стимулирование энергоэффективности.

Новые нормы энергопотребления в Иркутской области эффект разорвавшейся бомбы. С 1 июля в регионе были введены дифференцированные энерготарифы и льготный лимит потребления составлял 25 тыс кВт·ч , то есть в шесть раз больше того, что предложида ФАС. При этом тарифы по-прежнему остаются в Иркутской области самыми низкими в стране. Так, для первого льготного диапазона они определены службой по тарифас на уровне 1,58 руб. в городе/ 1,106 руб. в сельской местности, для второго –2,57 руб. в городе/ 1,799 руб. в сельской местности, для третьего – 4,9 руб.

Региональные власти предлагают три варианта изменения норм энергопотребления в Иркутской области. Во-первых,  увеличение нормы первого диапазона с 3900 до не менее 9 000 кВт/ч в месяц. Во-вторых, учитывать сезонность, когда в период отопительного сезона устанавливается норма  9 000 кВтч в месяц, а в летние месяцы ниже. И, в-третьих, группировать регионы с учётом климата и уровня газификации.

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Профессиональные девелоперы, комментируя тему, пояснили:  «Лимиты хорошие, но только для тех регионов, где есть газ. <...>. В Москве, видимо, не понимают, что у нас другая ситуация».

По мнению экспертов, новые нормы энергопотребления негативно отразятся на развитии рынка ИЖС, а в регионе сложится революционная ситуация: «Посмотрите, в регионах, где нет газа и дорогое электричество, не строится столько загородного жилья, сколько у нас. Сейчас все, кто в Хомутово понастроил себе таких домов, которые «топят» воздух, окажутся, мягко говоря, неспособны платить за электричество. Будет «полуреволюционная» ситуация: просто никто платить не будет. И попробуйте их отключить». По их мнению, чтобы внедрять новые нормы, «надо сначала в Иркутской области провести магистральный газ».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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