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Около 50% скидок на распродажах – фейк

Продавцы поднимали цены, а после занижали до медианного уровня во время акций. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на участников рынка и экспертов.

На «Авито» из-за мнимых скидок к распродаже не допустили 4 млн из 9 млн заявленных объявлений. В Wildberries говорят, что объемы подобных махинаций по сравнению с прошлым годом выросли.

По оценке аналитиков, перед распродажами завышаются цены в 50–65% предложений. Торговые площадки пытаются бороться с этими злоупотреблениями.

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– Обычно это выглядит так. Ты приходишь на маркетплейс и видишь огромную скидку на товар на распродаже – до 30%. Но при этом понимаешь, что это его обычная цена. А скидка образуется от того, что чуть раньше стоимость подняли на размер будущей скидки. Кстати, электроники это касается не в первую очередь – манипулировать пытаются со скидками на такие товары, как, например, кофе, – рассказывает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Ранее СМИ заявили о том, что распродажи в «Черную пятницу» рискуют провалиться. Продавцам не хватает свободных площадей. С проблемами столкнулись партнеры Wildberries и Ozon. На фоне сезонного повышения спроса бизнесу приходится переплачивать или в срочном порядке искать незатоваренные помещения. Собеседники “Ъ FM” признают, что проблемы начались еще несколько месяцев назад, когда стоимость приемки товаров стала расти.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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