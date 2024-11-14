Иркутский аэропорт готовится к встрече 4-миллионного пассажира

Иркутский аэропорт готовится встретить в этом году 4 миллионного пассажира, что не происходило со времен Советского Союза. Таким образом, пассажиропоток аэропорта превысит уровень 2023 года. В компании также заявили, что, несмотря на временные трудности, надеются на скорый ввод нового терминала.

– Рост пассажиропотока стал возможен благодаря постоянной работе над увеличением маршрутной сети и частоты рейсов. Важным приоритетом остаётся улучшение условий для жителей региона, чтобы максимально увеличить мобильность населения, – говорится в сообщении аэропорта.

Напомним, что по итогам 2023 года иркутский аэропорт зафиксировал наибольший прирост числа пассажиров среди всех российских воздушных узлов — на 44%. Общий объем перевозок достиг рекордных 3,787 миллиона человек.

Рост пассажиропотока потребовал расширения инфраструктуры. В 2023 году началось возведение модульного пассажирского павильона для обслуживания прилетающих и трансферных пассажиров на внутренних рейсах. Его планировали сдать осенью 2024 года. Однако недавно в процессе строительства прокуратура выявила нарушения градостроительных норм, и суд наложил запрет на ввод здания в эксплуатацию до окончания судебных разбирательств. Тем не менее, «независимая экспертиза показала, что работы выполняются с соблюдением необходимых норм и правил для данного типа зданий. Судебная экспертиза также подтвердила, что здание является некапитальным», говорится в сообщении аэропорта.

– Несмотря на временные трудности, аэропорт делает все возможное, чтобы пассажиры в скором времени смогли воспользоваться новым терминалом, который позволит снизить нагрузку на текущую инфраструктуру воздушной гавани и повысить качество предоставляемых услуг, – сообщили в пресс-службе аэропорта.