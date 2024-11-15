Почему MetaEstate будет повышать цены в своих загородных проектах ежемесячно

«Покупка дома в загородном цивилизованном поселке, по нашему мнению, была и остается более выгодным вложением средств, чем банковский депозит: цены на недвижимость растут быстрее, чем инфляция и ставки в банках», – говорит руководитель MetaEstate Дмитрий Кузнецов. Девелопер рассказал, почему принял стратегическое решение с 1 декабря повышать цены в своих проектах ежемесячно.

По словам Дмитрия, цены в цивилизованных поселках, таких как проекты MetaEstate «Кандинский» и «Патроны Парк», получивший летом федеральную премию «Поселок года», – с единой архитектурой, управлением, качественной инженерией – объективно растут быстрее, чем инфляция: «Так было всегда. Если люди вкладывали деньги в недвижимость в наших проектах, она дорожала быстрее, чем росла инфляция».

Сейчас перед девелоперским сообществом стоит более явный вызов – высокая ставка рефинансирования. «Когда ты занимаешься такими масштабными и долгосрочными строительными проектами, работаешь с финансовыми инструментами, фактор ставки невозможно не учитывать», – поясняет Дмитрий.

По его словам, в сложившихся условиях, когда ситуация в экономике меняется так быстро, поднимать цены два раза в сезон на 10-15%, как MetaEstate делала раньше, уже не получится. «Недвижимость – это деньги. Нужен баланс между стоимостью денег и стоимостью недвижимости. Мы приняли решение, что с 1 декабря будем повышать цены на дома в наших поселках ежемесячно – как минимум, соотносить со ключевой ставкой. Договоров с фиксированной суммой больше не будет».

У такого решения, как говорит девелопер, – веская причина: «Мы делаем это для того, чтобы ни у нас самих, ни у наших заказчиков не было сегодня соблазна отнести свои деньги на депозиты. Мы хотим продолжать развивать жилищное строительство, комплексно подходить к этому делу, создавать качественный загородный продукт, который со временем не устареет морально».

metaestate.ru