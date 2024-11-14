Лензолото объявило дивиденды за 2024 год

Держатели получат за одну обыкновенную акцию 1184 рубля – 9,8% доходности. Об этом сказано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

«Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2024 года по обыкновенным акциям ПАО Лензолото в безналичном порядке в размере 1184 рубля на одну обыкновенную акцию из нераспределенной прибыли», – говорится в сообщении.

Дивиденды по привилегированным акциям выплачивать в этом году не будут.

Окончательно решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится 16 декабря этого года.