Своя Кредитка — в лидерах рейтинга лучших кредитных продуктов для молодежи

Своя Кредитка вошла в топ-10 ноябрьского рейтинга лучших кредитных карт для заемщиков с 18 лет. Карта Своего Банка с лимитом до 300 тысяч рублей и бесплатным обслуживанием заняла 9 место среди наиболее выгодных продуктов для молодежи на российском финансовом рынке.

Аналитики сервиса «Выберу.ру», одного из крупнейших финансовых маркетплейсов страны, проанализировали условия кредитных карт и рассчитали наиболее выгодные молодым заемщикам продукты. Ключевые критерии — продолжительность льготного периода, минимальная ставка кредитования, стоимость обслуживания, условия снятия наличных, размер кешбэка в программе лояльности банка и у партнеров, а также возможность оформления карты онлайн.

Своя Кредитка предлагает пользователям целый ряд преимуществ: льготный период 120 дней, бесплатное обслуживание, снятие наличных без комиссии в любых банкоматах, лимит кредитования до 300 тысяч рублей. Также клиентам Своего Банка доступны повышенный кешбэк в 18 категориях и привилегии по программе «Привет, МИР!».