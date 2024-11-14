Влюбленные из Иркутской области инвестировали более 2 млн рублей в несуществующую валюту

Вахтовик из Свирска и его сожительница стали жертвами мошенников. Люди думали, что зарабатывают на инвестициях, рассказали в пресс-службе полиции Иркутской области.

Известно, что в конце лета мужчине позвонил «специалист по валютным инвестициям». Он убедил сибиряка взять кредит, чтобы зарабатывать на валютной бирже.

«Под руководством "куратора" 50-летний инвестор начал с суммы 10 тысяч рублей. Увидев прибыль на экране смартфона, вложил ещё 100 тысяч рублей. Затем жертву уговорили взять кредит и инвестировать миллион рублей», – отметили правоохранители.

После, чтобы якобы вывести заработанные проценты, у вахтовика потребовали «зеркальный миллион». Мужчину убедили в том, что это – гарантия его благонадежности, которая вернется также с процентами через некоторое время. Второй миллион рабочий одолжил у своей сожительницы, которая в надежде заработать тоже оформила в банке кредит.

Совместно люди потеряли, доверившись аферистам, более 2 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется расследование.