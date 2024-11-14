Работница детдома в Иркутске похитила 850 тысяч рублей с карты воспитанника

Вынесен приговор 45-летней иркутянке, которая похитила деньги с чужой карты, рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

Установлено, что в 2021 году заведующая отделением детского дома-интерната в городе завладела банковской картой одного из воспитанников, на которой находились пенсионные сбережения, и, используя свое служебное положение, узнала пин-код. В течение года она снимала с карты наличные и расплачивалась за покупки.

Сумма похищенных средств составила более 850 тысяч рублей. Ущерб был частично погашен, на имущество осужденной наложено обременение.

Женщину осудили на 3 года условно с испытательным сроком на такой же период.