В Иркутске поймали предполагаемого владельца интернет-магазина наркотиков

36-летнего предполагаемого владельца интернет-магазина наркотиков задержали в Иркутске. Он подозревается в распространении запрещенных веществ на территории областного центра, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

По версии следствия, что в 2023 году вероятный преступник создал в мессенджере группу по продаже запрещенных веществ. Также он самостоятельно фасовал наркотики, создавал тайники и вел переписку с покупателями. Закладки размещались на территориях Октябрьского, Ленинского и Свердловского округов города.

«По данным полицейских, свою незаконную деятельность подозреваемый начал с распространения героина, но затем перешел на продажу синтетического аналога – метадона. В момент задержания сотрудники полиции обнаружили и изъяли из автомобиля свыше 50 расфасованных доз», – говорится в сообщении.

При обыске в квартире подозреваемый находился не один. Чтобы избавиться от улик, помощники выбросили наркотические средства из окна жилища на улицу. Сыщики, осмотрев прилегающую к дому территорию, нашли еще около 100 свертков с наркотиками. Общий объем изъятого синтетического вещества составил более 120 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств», ведется расследование. Известно, что ранее 36-летний мужчина уже отбывал наказание за аналогичные преступления.