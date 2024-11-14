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Императорский ювелирный дом вместе с ИРНИТУ будут производить сувениры для Иркутской области

Представители ИРНИТУ и Императорского ювелирного дома «Русские самоцветы 1912» в Санкт-Петербурге подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках запланирована в том числе совместная разработка и производство сувенирной ювелирной продукции для Иркутской области, рассказали в пресс-службе вуза.

«На переговорах с руководством "Русских самоцветов" речь шла о том, что самые интересные идеи, предложенные нашими талантливыми студентами, будут реализованы на заводе в Санкт-Петербурге. Продукция может продаваться как в ювелирных магазинах, так и в гостиницах, на туристических объектах, в визит-центрах», – прокомментировала профессор кафедры ювелирного дизайна и технологий ИРНИТУ Елена Берман.

Кроме того, совместно с «Русскими самоцветами» планируется организовать производство корпоративных подарков по заказам региональных компаний, а также взаимодействовать в области образования и науки, организации студенческих практик и трудоустройства выпускников.

Императорский ювелирный дом поддержал идею создания в Иркутской области ювелирного кластера: сотрудники компании выступят экспертами студенческих стартапов. Достигнуто взаимодействие по вопросу организации дизайн-бюро и 3D-студии на базе ИРНИТУ.

Прорабатывается вопрос об открытии Арт-резиденции на площадке политеха. Программа взаимодействия предусматривает совместную разработку программ ДПО и мастер-классов. «Русские самоцветы» также заинтересованы в заключении договоров о целевом обучении будущих ювелиров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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