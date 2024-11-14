В Госдуме опровергли сообщения о заморозке вкладов

Директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец ранее предположил возможность заморозки вкладов россиян для предотвращения резкого повышения инфляции. Однако глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков категорически отверг эту идею, назвав её провокационной и направленной против интересов страны и народа, сообщает "Коммерсант".

«Это враги распространяют специально, чтобы расшатать нашу финансовую систему. Никогда никто такие глупости делать не будет, потому что эти глупости направлены против страны, государства, людей. Ясно, что этот бред вброшен противниками страны»,— сказал он журналистам. Видео опубликовано в Telegram-канале «Вы слушали Маяк».

Мнение о возможной заморозке счетов россиян Алексей Зубец высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он заявил, что на счетах граждан накопились «десятки триллионов рублей». Если россияне принесут эти деньги на рынок, утверждает экономист, инфляция повысится. «Какая стратегия действий, чтобы это не наступило? Один из таких достаточно очевидных вариантов, что при снижении ставки люди смогут забирать с банковских счетов какие-то определенные суммы, но не все сразу»,— сказал он.

В конце октября Банк России повысил ключевую ставку сразу на 2 п.п., до 21%, что для многих стало неприятным сюрпризом. Регулятор заявил, что сохранение основных проинфляционных драйверов потребует дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Регулятор допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании в декабре.

Несмотря на повышение ключевой ставки, ЦБ пока не удаётся справиться с инфляцией. В октябре рост потребительских цен в России ускорился до 0,75% с 0,48% в сентябре и 0,2% в августе. Об этом сообщает Росстат.

В результате действий ЦБ экономика России оказалась фактически поставлена перед угрозой стагфляции — то есть одновременной стагнации (или спада) и высокой инфляции, предупреждают экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) . По их прогнозу, ситуация может развиваться по сценарию «шока со спадом производства» с высоким потенциалом корпоративных банкротств и разрастанием неплатежей. При этом обуздать инфляцию повышением ставки, как планирует ЦБ, похоже, в полной мере не удастся, — из-за роста «квазипроцентных платежей» и конъюнктурных факторов, считают они. «Можно констатировать, что эта денежно-кредитная политика лишь ограниченно эффективна в отношении снижения инфляции — но несет недопустимо высокие риски провоцирования рецессии и разбалансировки процессов воспроизводства в реальном секторе, особенно в низкорентабельных секторах и секторах с длительными сроками реализации проектов (прежде всего, в машиностроении)», – резюмируют в ЦМАКП.