Иркутская область получит 113 млн рублей на развитие крупнейшего в регионе лесопитомника

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации выделит региону средства из федерального бюджета на увеличение производительности Мегетского лесного питомника. Он является самым крупным в Приангарье, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

«В 2026 году в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нового национального проекта "Экологическое благополучие", реализация которого начнется с 2025 года, для Приангарья запланировано 101,7 млн рублей, в 2027 году – 11,3 млн рублей», – говорится в сообщении.

Деньги направят на приобретение современного оборудования, которое позволит увеличить производительность выращивания в Мегетском лесопитомнике сеянцев хвойных пород с закрытой корневой системой до пяти миллионов в год, а при двухротационной схеме выращивания – до десяти миллионов.

В Мегетском лесопитомнике выращивают сеянцы с закрытой и открытой корневыми системами. Начиная с 2020 года проводится системная работа по модернизации предприятия. Поставлена задача по увеличению объемов выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой, так как его приживаемость достигает 100% в отличие от сеянцев с открытой корневой системой.

В текущем году в теплицах Мегетского лесопитомника вырастили 2,6 млн штук сеянцев с закрытой корневой системой, в 2025 планируют увеличить производственную мощность до 3 млн штук.